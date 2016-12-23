Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро от Германии

Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро от Германии

Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро от Германии

Источник: 112.ua

Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро компенсации от правительства Германии. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.



"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро - об этом сообщаем его дочери", - написал Мельник.

Погибший последние 15 лет проживал в ФРГ, был специалистом в области IT-технологий и находился на консульском учете в дипломатических представительствах Украины, об этом сообщили DW в посольстве Украины в Германии.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре города. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, еще 48 пострадавших доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

23 декабря в Милане застрелили основного подозреваемого в теракте - гражданина Туниса Аниса Амри. Он был остановлен полицией для проверки документов и открыл стрельбу, ранив полицейского. Затем его самого убили. Эту информацию уже подтвердили в МВД Италии.