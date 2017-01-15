Сербия угрожает применить войска для защиты сербов в Косово

Источник: Українська правда

Официальный Белград угрожает применить войска для защиты сербов в Косово.

Об этом 15 января заявил президент Сербии Томислав Николич после остановки сербского поезда на границе с Косово.

"Если сербов будут убивать, мы направим армию", - заявил он.

Накануне после 18-летнего перерыва Сербия собиралась восстановить железнодорожное сообщение с севером Косово, что стало причиной нового обострения отношений.

Как отмечает СМИ, утром 14 января с центрального вокзала Белграда отправился приобретенный в России и выкрашенный в цвета сербского флага поезд, вагоны которого снаружи были расписаны лозунгом "Косово - это Сербия" на разных языках. Внутри вагоны украсили изображениями икон из православных монастырей.

Поезд должен был доехать до г.Косовская Митровица на севере Косово, населенном преимущественно сербами. После резкой реакции косоваров сербский премьер-министр Александр Вучич распорядился остановить его перед границей.

Вместе с тем информагентство dpa сообщает, что поезд на границе остановили албанские полицейские по приказу президента Косово Хашима Тачи.

Обе стороны мотивировали свои решения попыткой предотвратить столкновения.