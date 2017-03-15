Сергей Гайдай: Порошенко не обеспечит никакой настоящей блокады – как всегда это имитация

Источник: Українські новини

Директор по стратегическому планированию агентства "Гайдай.Ком" и политтехнолог Сергей Гайдай считает, что Президент Петр Порошенко не будет обеспечивать никакой настоящей блокады и объявил он ее только благодаря давлению граждан. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Президент наконец-то объявил о полной транспортной блокаде оккупированных территорий.

Я думаю, никакой настоящей блокады Порошенко не обеспечит - как всегда это имитация. Но все-таки объявил. Хорошо? Ну, как-бы да. Классический пример, когда давление граждан на власть приводит к результату.

Но у меня вопрос к самим гражданам, а зачем нам власть, на которую нужно давить? Власть - это ведь нанятая на работу управленческая и сервисная кампания, обслуживающая всех граждан нашего государства. Контракт, который мы подписывали с президентом в мае 2014-го, предполагал его непримиримую борьбу за территориальную целостность государства, успешное освобождение украинской земли от террористов и оккупантов и ещеё много чего. А теперь эту работу за наемных работников должны вести их работодатели?

Представьте себе: вы наняли на работу к себе в дом управдома. Но в доме как не было, так и нет порядка. Управдом ворует и не выполняет свои обязанности должным образом. Чтобы он хоть что-то начал делать, приходится каждый раз давать ему волшебный пендель. Может быть лучше его выгнать к чертовой матери в отставку и взять нового - того, кто будет работать должным образом?