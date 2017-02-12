Северная Корея запустила баллистическую ракету
Источник: 112.ua
12.02.2017
О запуске сообщает и агентство Reuters, со ссылкой на "Ренхап", которая в свою очередь ссылается на военных страны.
Ракета была запущена в 7:55 по северокорейскому времени (00:55 по Киеву). Запуск был произведен с полигона в провинции Пхенан-Пукто.
Пока ее тип не установлен, но военные подозревают, что была запущена баллистическая ракета средней дальности "Мусудан".
По предварительной информации, ракета пролетела около 500 км и упала в акватории Японского моря.
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