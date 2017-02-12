Северная Корея запустила баллистическую ракету

Источник: 112.ua

О запуске сообщает и агентство Reuters, со ссылкой на "Ренхап", которая в свою очередь ссылается на военных страны.

Ракета была запущена в 7:55 по северокорейскому времени (00:55 по Киеву). Запуск был произведен с полигона в провинции Пхенан-Пукто.

Пока ее тип не установлен, но военные подозревают, что была запущена баллистическая ракета средней дальности "Мусудан".

По предварительной информации, ракета пролетела около 500 км и упала в акватории Японского моря.