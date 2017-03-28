Шокин через суд пытается вернуться на должность генпрокурора

Источник: РБК-УКРАИНА

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин через суд пытается вернуться на должность генпрокурора. Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Высшего административного суда Украины Галина Гаевская во вторник, 28 марта. "Просит признать незаконным постановление Верховной Рады о согласие на увольнение президентом Украины Шокина с должности генерального прокурора Украины, признать незаконным и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об увольнении Шокина... а также о возобновлении его на административной должности", - сказала Гаевская. Она добавила, что рассмотрение назначено на 10 апреля 2017 года на 15:30.

Напомним, 24 августа 2016 года сообщалось, что Порошенко уволил генпрокурора в обмен на 1 млрд долларов от США. Об этом писал журнал The Atlantic. Такой ультиматум поставил Порошенко вице-президент США Джо Байден. При этом издание не уточняет, когда происходила беседа, а также не называется имя украинского генпрокурора.



