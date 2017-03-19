Штайнмайер вступил в должность президента Германии

Источник: КорреспонденТ.net

Франк-Вальтер Штайнмайер является новым Федеральным президентом Германии. В воскресенье, 19 марта, его предшественник Йоахим Гаук официально передал должность главы германского государства бывшему министру иностранных дел страны.

Гаук и его гражданская жена Даниэла Шадт приняли Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер во дворце Бельвю, являющемся официальной резиденцией президента ФРГ. О чем шла речь во время длившейся чуть более часа встречи, журналистам не сообщили.

Церемония приведения к присяге нового федерального президента состоится в бундестаге 22 марта. Однако уже с полуночи 19 марта 61-летний Штайнмайер официально занимает эту должность.

Как и его предшественник, Штайнмайер готовился к новому посту в резиденции Конференции католических епископов Германии.