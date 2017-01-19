Шведская компания Ericsson открыла во Львове научно-исследовательский центр

Источник: РБК-УКРАИНА

Шведская компания Ericsson запустила во Львове научно-исследовательский центр на базе украино-польской IT-компании Ericpol. Об этом сообщил представитель Ericsson Игорь Пигарев, передает AIN.UA. Сообщается, что официальное открытие центра состоится в апреле, однако офис уже работает. В нем работают около 120 программистов, которые занимаются разработкой программного обеспечения для OSS и BSS-систем телеком-операторов. Предполагается, что в будущем центр может заняться тематикой LTE, Internet of Things, e-health и e-government. В компании допускают открытие новых центров R&D в Украине. "Ericsson присутствует в Украине с 1892 года, мы очень серьезно воспринимаем этот рынок. Дальнейшее расширение или запуск R&D в других регионах зависят от ситуации на рынке и развития бизнеса компании в стране", - сообщил Пигарев. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине началась работа по разработке связи 5G.



