Швейцария вслед за ЕС отменит визы для украинцев

Источник: Українські новини

Швейцария готова ввести безвизовый режим для украинских граждан после принятия соответствующего решения со стороны ЕС. Об этом сообщил Федеральный советник, руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным 27 февраля.

"При обсуждении двусторонней тематики была отмечена необходимость подписания соглашений об упрощении оформления виз и о реадмиссии. Швейцарская сторона также подтвердила готовность ввести безвизовый режим для украинских граждан после принятия соответствующего решения со стороны ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Министры подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем успешном развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Также Климкин сообщил швейцарскому министру о продолжающейся напряженной ситуации на Донбассе и ходе реформ в государстве, и поблагодарил за техническую и гуманитарную помощь, оказываемую Украине. Отдельно были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ.

Отметим, что 27 февраля Павел Климкин находится с официальным визитом в Женеве для участия в сегменте высокого уровня 34-й сессии Совета ООН по правам человека.