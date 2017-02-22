"Синий кит" на Закарпатье: ребенок назвался админом "группы смерти" и запугивал одноклассника

Источник: Українські новини

В Хусте (Закарпатская область) несовершеннолетний школьник запугивал 15-летнего одноклассника в соцсетях, представившись администратором "группы смерти". Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.

"Вчера, 21 февраля, вечером на службу "102" поступило сообщение от 15-летнего хустянина, который заявил об угрозах. Юноша рассказал, что в одной из соцсетей с ним связался человек по имени Сергей Громов и требует выполнить задание, угрожая физической расправой в случае непослушания. Заявитель пояснил, что пользователь соцсети приказывал вырезать символы на руке", - сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что угрожал ребенку его одноклассник.

"Мальчик, который представился вымышленным именем "Сергей Громов", прочитал в СМИ информацию о группах смерти, материалы о резонансе, который они имеют, и решил разыграть своего товарища. Юноша придумал задачи, наказание в случае непослушания и прислал сообщение однокласснику", - говорится в сообщении.

Полиция усматривает в действиях ребенка признаки правонарушения, предусмотренного ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть мелкое хулиганство.

Поскольку подозреваемый не достиг совершеннолетия, ответственность понесут его родители, в соответствии со ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей).

С родителями и ребенком провели профилактические беседы. Проверка по этому делу продолжается.