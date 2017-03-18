Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и осадках 19 марта

Источник: РБК-УКРАИНА

Украинские синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и осадках в Украине в течение 19 марта 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"19 марта в западных, восточных областях и южной части порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные осадки", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС. Напомним, ранее украинские синоптики предупреждали о выходе воды на отдельные пониженные участки пойм на реках Днепр и Дунай на протяжении 18-19 марта 2017 года, а также о значительной (3 уровня) лавинной опасности в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.



