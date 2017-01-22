Сирийские повстанцы заявили о стремлении РФ к позиции нейтралитета в отношении Асада

Источник: РБК-УКРАИНА

Глава делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астане Мохаммад Алоуш заявил, что Россия пытается занять позицию нейтралитета в отношении Башара Асада. Об этом сообщает Reuters. Однако отмечается, что этому пытаются помешать как сирийское правительство, так и Иран. По словам Алоуша, Москве не удается надавить на Иран и сирийское правительство, чтобы они прекратили "нарушения достигнутого перемирия в Сирии", о которых заявляет оппозиция. "Это проверка силы России и ее влияния на режим (Башара Асада - ред.) и на Иран как гаранта мирного соглашения. Так что если она потерпит неудачу в этом, последуют более крупные провалы", - сказал Алоуш. Напомним, в Государственном департаменте Соединенных штатов заявили, что в связи с процессом смены власти в США, Вашингтон не будет отправлять делегацию на переговоры в Астану.



