Сирия потребовала вывода войск Турции
Источник: КорреспонденТ.net
10.03.2017
Министерство иностранных дел Сирии направило обращение к генсеку ООН и председателю Совбеза, сообщает SANA.
В послании МИДа содержится просьба обязать Турцию вывести свои силы с территории страны. Внешнеполитическое ведомство возлагает ответственность за поддержку террористов на Анкару. Как следует из письма, именно их действия привели к гибели десятков тысяч мирных граждан и разрушили экономическую инфраструктуру.
Данное письмо было выпущено после обстрела турецкими военными пограничных объектов Сирии. Это произошло 9 марта на западе от города Манбидж. В результате обстрела в рядах сирийских военнослужащих есть убитые и раненые.