Сирия потребовала вывода войск Турции

Источник: КорреспонденТ.net

Министерство иностранных дел Сирии направило обращение к генсеку ООН и председателю Совбеза, сообщает SANA.

В послании МИДа содержится просьба обязать Турцию вывести свои силы с территории страны. Внешнеполитическое ведомство возлагает ответственность за поддержку террористов на Анкару. Как следует из письма, именно их действия привели к гибели десятков тысяч мирных граждан и разрушили экономическую инфраструктуру.

Данное письмо было выпущено после обстрела турецкими военными пограничных объектов Сирии. Это произошло 9 марта на западе от города Манбидж. В результате обстрела в рядах сирийских военнослужащих есть убитые и раненые.