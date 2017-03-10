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Сирия потребовала вывода войск Турции

Источник: КорреспонденТ.net

10.03.2017

Министерство иностранных дел Сирии направило обращение к генсеку ООН и председателю Совбеза, сообщает SANA.
 
В послании МИДа содержится просьба обязать Турцию вывести свои силы с территории страны. Внешнеполитическое ведомство возлагает ответственность за поддержку террористов на Анкару. Как следует из письма, именно их действия привели к гибели десятков тысяч мирных граждан и разрушили экономическую инфраструктуру.
 
Данное письмо было выпущено после обстрела турецкими военными пограничных объектов Сирии. Это произошло 9 марта на западе от города Манбидж. В результате обстрела в рядах сирийских военнослужащих есть убитые и раненые.
 
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