Ситуация в Авдеевке: в городе восстановили электроснабжение

Источник: РБК-УКРАИНА

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в Авдеевке восстановили электроснабжение. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Электроснабжение в Авдеевке восстановлено! Четыре дня город был без электроэнергии. Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Несмотря на это, город не опускал рук и продолжал жить и обороняться. Рашисты надеялись посеять панику. А город героически противостоит!" - подчеркнул Жебривский.





Отметим, что согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, централизованное водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара. "По состоянию на 17:10 27 февраля в г. Авдеевка Донецкой области полностью восстановлено централизованное электроснабжение. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара", - сказано в нем.



