Скандальные обыски. Где СБУ ищет шпионов России

Источник: КорреспонденТ.net

Служба безопасности Украины снова отличилась. На этот раз спецслужба в поисках российских агентов наведалась в иностранную инвестиционную компанию и одно госпредприятие.

В СБУ говорят, что ищут программу, которую использует ФСБ. Но политические подоплеки обысков могут быть и другими.

Корреспондент.net собрал информацию о новом скандале.

Обыски

СБУ провела обыски в компании Dragon Capital из-за якобы нелегального использования программного обеспечения.

На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией вокруг обысков.

Как выяснилось, программное обеспечение, официально приобретенное Dragon Capital в 2015 году у украинской компании ООО «Стахановец ПРО» (правообладатель ПО), было в 2016 году признано «специальным техническим средством негласного получения информации» на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства.

Dragon Capital планировал использовать программу как систему контроля рабочего времени работников.

По тому же делу обыски прошли и в предприятии "Укргазвидобування" и еще в семи компаниях.

Объяснение СБУ

Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, заявил начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

По его словам, соответствующее программное обеспечение содержит средства негласного контроля и снятия информации, о которых в компаниях могли и не знать.

"Эти обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний, а были связаны именно с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, с помощью которого осуществляется отдаленный контроль и снятие информации", – сказал Ткачук.

По данным СБУ, порядка 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют такое программное обеспечение, хотя в 2016 году его признали специальным техсредством и запретили использовать.

"В рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что компания-разработчик этого программного продукта сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", – сказал Ткачук.

После обысков в 8 компаниях обнаружены доказательства того, что "более тысячи лицензий на этот программный продукт использовались на компьютерах этих компаний", но СБУ не изымала все компьютеры.

В компании "Укргазвидобування" изъяли 1 сервер и 5 клиентских машин (из нескольких сотен), а в "Dragon Capital" изъяли 1 сервер и 3 клиентских компьютера. Этого достаточно, чтобы назначить экспертизы, сказал Ткачук.

"В чем наибольший риск? В том, что разработчики этого продукта не сообщают обо всех функциях, которые есть в этом продукте. На самом деле, он позволяет без ведома владельца (техники) – клиента, купившего этот продукт, – контролировать отдаленно все то, что обрабатывается на компьютере. То есть все документы, вся информация, которая используется в таком компьютере, может быть получена и загружена на серверы, которые находятся на территории Российской Федерации", – объяснил он.

"Кроме того, эта программа позволяет отдаленно включать микрофоны, видеокамеры, которые есть в соответствующих компьютерах, – и осуществлять без ведома владельца полный контроль в помещении, где находится такой компьютер", – заявил Ткачук.

Другие мотивы

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала не исключает, что обыски СБУ могут быть связаны с давлением по делу Skymall.

"Пока не знаю откуда ноги растут, но, возможно, хотят отбить желание бороться за выполнение решения Лондонского международного арбитражного суда по Skymall", - сказал он.

Как известно, Высокий суд правосудия подтвердил решение Лондонского международного арбитражного суда, позволяющего компании, принадлежащей Dragon Capital, выкупить долю в проекте ТРК Sky Mall.

Конфликт между партнерами Андреем Адамовским и эстонцем Хилларом Тедером продолжается с 2010 года, когда бизнесмены заключили соглашение, по которому Stockman Адамовского выделила на достройку торгового центра $40 млн. Взамен она получила от Arricano 50%+1 акцию в кипрском офшоре Assofit Holdings Limited, который владел ТРЦ через компанию Призма Бета.

В документе было прописано, что у Arricano есть опцион на обратный выкуп пакета за $51,4 млн. Но в ноябре 2010 года договор опциона был расторгнут.

Сам Адамовский бизнес-партнер влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

В 2007-2017 гг. миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

Также существует Dragon-Ukrainian Properties & Development plc (DUPD) – британский фонд, созданный инвестиционной компанией Dragon Capital в феврале 2007 года с целью инвестирования в украинский рынок жилой и коммерческой недвижимости. Фонд уже инвестировал более $250 млн. в ряд проектов в Украине, среди которых жилой комплекс Obolon Residences, коттеджный городок Green Hills, клубный поселок Riviera Villas, сеть гипермаркетов "Новая Линия" и компания Arricano, инвестирующая в объекты торговой недвижимости: торгово-развлекательные центры Skymall (Киев), Sun Gallery (Кривой Рог), City Mall (Запорожье), Inter Mall (Симферополь) и др.