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Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт

Источник: Українські новини

17.03.2017

В возрасте 87 лет умер лауреат Нобелевской премии по литературе поэт и драматург Дерек Уолкотт. Об этом пишет "Русская служба Би-би-си".

Семья Уолкотта сообщила, что поэт умер у себя дома на острове Сент-Люсия.

Уолкотт родился в семье преподавателей на острове Сент-Люсия в 1930 году. В 1953 с родителями переезжает на Тринидад, где будущий писатель получает образование в колледже Санта Марии. Позже Уолкотт заканчивает университет Вест-Индии в Кингстоне, Ямайка. В то же время в печать выходят его первые произведения. После получения литературной стипендии Рокфеллеровского фонда стажируется в Нью-Йорке, позднее - в Англии.

Уолкотт получил звание профессора Бостонского университета, где преподавал литературу и писательское мастерство.

В 1992 году поэт получил Нобелевскую премию по литературе за "яркое поэтическое творчество, исполненное историзма, являющееся результатом преданности культуре во всей ее многогранности".

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