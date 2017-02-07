СМИ назвали лучших режиссеров за четверть века

Источник: КорреспонденТ.net

Обнародован рейтинг 100 лучших режиссеров за последние 25 лет. Список возглавил Ричард Линклейтер, известный по фильмам "Отрочество" и "Перед рассветом", передает Quartz ссылаясь на данные Metacritic.

Вторую позицию занял Майк Ли, снявший ленты "Уильям Тернер", "Тайны и ложь". А замкнул тройку лидеров Джафар Панахи, известный по своим работам "Такси" (2015), "Офсайд" и "Багровое золото".

Также в первую десятку были включены Жан-Пьер Дарденн, братья Итан и Джоэл Коэны, Хирокадзу Корээда, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар и Вернер Херцог.

Как отмечает издание, рейтинг составлен на основе рецензий американских критиков, и преимущественно об американских фильмах. Женщины-режиссеры в топ-10 включены не были.