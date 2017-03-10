СМИ показали бои за иракский Мосул

Источник: КорреспонденТ.net

Американский телеканал CNN показал кадры боев армии Ирака против боевиков террористической организации "Исламское государство" за город Мосул.

Иракским войскам уже удалось взять под свой полный контроль аэропорт Мосула и ближайший к нему военный лагерь, расположенные в контролируемой ИГИЛ западной части города.

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Кроме того, армии удалось отбить главную электростанцию города, главное правительственное здание и окружающий его комплекс правительственных зданий.

Ранее стало известно, что в результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибло более 20 мирных жителей в Ираке и Сирии.

Отметим, что в ООН предупредили, что в случае доказательства возможного использования химического оружия в иракском Мосуле, такие действия будут признаны военным преступлением и нарушением норм международного гуманитарного права.