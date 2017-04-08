СМИ: Трамп готовит кадровые перестановки в Белом доме

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп может устроить перестановки в Белом доме из-за постоянных разногласий между сотрудниками. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам источника, своих должностей могут лишиться глава аппарата администрации президента Райнс Прибус и главный стратег Стив Бэннон.



Чиновник отметил, что Трамп "обсуждает имена кандидатов на место Прибуса со своими друзьями".



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Напомним, рейтинг Трампа на посту президента продолжает рекордно снижаться. По данным последнего опроса фирмы Gallup, который проводился 28 марта, деятельность Трампа одобряют 35% опрошенных, не одобряют − 59%. Это наиболее низкий показатель с момента его прихода к власти.