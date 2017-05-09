СМИ: Янукович давал деньги на "Бессмертный полк" в Украине

Источник: КорреспонденТ.net

Мероприятия ко Дню победы в разных городах Украины финансово поддерживал экс-президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.

По данным информационных агентств, Янукович выступил спонсором акций наряду с Советом ветеранов Украины, киевским бизнесменом Александром Меламудом и другими организациями.

Сегодня в Киеве и других городах Украины прошли массовые акции ко Дню победы, в которых участвовало более полумиллиона человек. Практически везде сторонники 9 мая имели столкновения с радикалами.

Ранее Интерпол снял бывшего президента с международного розыска.

18 мая в Киеве пройдет первое заседание суда по делу Януковича, которого Генпрокуратура подозревает в госизмене.