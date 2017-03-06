СМИ засняли Анджелину Джоли с "новым мужчиной"

Источник: КорреспонденТ.net

Голливудская актриса Анджелина Джоли познакомила детей с новым бойфрендом. Об этом пишет таблоид National Enquirer, ссылаясь на свои источники.

Впервые Джоли с "симпатичным незнакомцем" заметили в Камбодже, где актриса представляла свой новый фильм.

На фотографиях, опубликованных СМИ, Анджелина Джоли и ее спутник выходят из отеля, в котором проживала звезда, и зашли в магазин.

Другие СМИ пишут, что вероятнее всего это телохранитель актрисы. При это отмечают, что "это не значит, что Джоли не может закрутить роман".

Стоит отметить, что месяц назад пресса сообщила о другом возможном романе Джоли - с Джаредом Лето. Пару якобы видели на "секретном" ужине в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Анджелина Джоли впервые вышла в свет после развода с Брэдом Питтом в феврале. Джоли вместе с шестью детьми приехала в Камбоджу на премьеру своего фильма "Сначала они убили моего отца", который рассказывает о местной писательнице и правозащитнице.