Сотни тысяч испанцев вышли в поддержку мигрантов

Источник: КорреспонденТ.net

В Барселоне тысячи людей вышли на демонстрацию, требуя от правительства впустить в страну больше беженцев из пострадавших от войны государств. По данным властей, около 160 тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной движением "Наш дом - ваш дом".

Организаторы настаивают, что на демонстрацию пришли около 300 тысяч человек. В марше приняла участие мэр Барселоны Ада Колау, которая активно выступала за дальнейший прием мигрантов.

Участники акции несли плакаты и транспаранты с обвинениями властей в затягивании решения о приеме мигрантов. Протестующие утверждают, что власти не выполнили данное в 2015 году обещание принять более 17 тысяч беженцев в течение двух лет. За это время Испания приняла лишь около 1 100 беженцев.

Маршрут демонстрантов проходил от центра городы до берега Средиземного моря - символический жест, напоминающий о том, что около пяти тысяч человек людей погибли в море в 2016 году.

Испания, как и многие страны ЕС, не спешит принимать беженцев из Сирии и других пострадавших от военных конфликтов стран.