Спецслужбы РФ продвигают в Украине идею этнических автономий, - Грицак

Источник: РБК-УКРАИНА

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы пытаются использовать этнические группы, проживающие в Украине, для создания автономий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что внимание спецслужб РФ притягивают этнические группы венгров, болгар, гагаузов, русинов. "Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины и для распространения автономических настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины", - подчеркнул глава СБУ и заверил, что ведомство прилагает много усилий для противостояния таким действиям.



