Спецслужбы РФ проводят перестановки в руководящем составе ЛДНР, - МВД

Источник: РБК-УКРАИНА

Российские спецслужбы проводят работу по замене главарей боевиков террористических ДНР и ЛНР, по очереди ликвидируя их. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в эфире телеканала "112 Украина".

"У меня вообще не возникает сомнения в том, что все эти события, которые происходят над главарями ЛДНР, - это все работа российских спецслужб, которые сейчас делают перестановку в руководящем составе этих террористических организаций... Поэтому легче всего ставить на них крест и класть в землю", - сказал он. Советник главы МВД также добавил, что всем причастным к преступлениям на Донбассе через некоторое время придется отвечать и нести ответственность за них перед украинским народом.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что внутри ДНР и ЛНР возникли конфликты в связи с "национализацией" украинских предприятий.



