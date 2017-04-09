Среди военных Германии нашли 300 случаев расизма и экстремизма

Источник: КорреспонденТ.net

Служба военной контрразведки Германии (MAD) располагает данными о 275 случаях правонарушений правоэкстремистского характера, совершенными военнослужащими бундесвера. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщают издания Funke Mediengruppe, в распоряжении которых имеется ответ министерства обороны Германии на депутатский запрос.

Речь идет о правонарушениях, связанных с пропагандой и расистскими комментариями в интернете. В одном из случаев военнослужащий набросился на беженцев, предварительно спросив, являются ли они христианами или мусульманами. В нескольких случаях военнослужащие были уволены или оштрафованы, однако у некоторых фигурантов все еще имеется доступ к оружию.

Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс, подчеркнул, что правый экстремизм - это тема, "на которую бундесвер должен обратить пристальное внимание".

Недавно огласку получил случай увольнения из рядов бундесвера солдата-расиста, допускавшего правоэкстремистские высказывания. Он попытался оспорить решение в суде, но его увольнение посчитали правомерным.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что не стоит надеяться, что его страна будет выделять 2% ВВП на военные нужды НАТО.