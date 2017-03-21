Средний размер ЖКХ-субсидии в феврале вырос до 1571,2 гривен

Источник: РБК-УКРАИНА

В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на одно домохозяйство в феврале 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,9% и составил 1 тыс. 571,2 гривен. Об этом свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Среди регионов наибольший размер субсидии наблюдался в Ровенской и Тернопольской областях (2 тыс. 167,6 гривен и 2 тыс. 34,5 гривен соответственно), наименьший - в Одесской и Николаевской области (1 тыс. 47,7 грн и 1 тыс. 130,3 гривен). При этом общая сумма субсидий, назначенных домохозяйствам для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-феврале 2017 г., составила 1 млрд 636,1 млн гривен, из них в городских поселениях - 1 млрд 58,5 млн гривен, в сельской местности - 577,6 млн гривен.

По данным Госстата, в январе-феврале 2017 г. за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 870,4 тыс. домохозяйств, что на 5,7% больше, чем в январе-феврале 2016 г. Удельный вес обращений семей, которые проживают в городских поселениях, составила 67,4%. С начала года назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 1 млн 55,4 тыс. домохозяйств, что составило 121,3% от общего количества семей, которые обратились за субсидиями, из них в городских поселениях - 740,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 315,2 тыс. домохозяйств.

По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. количество домохозяйств, которым назначены субсидии, увеличилось на 3,6 тыс., или на 0,3%. Количество участников Программы жилищных субсидий, которые получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, составило 42,3% от общего количества домохозяйств Украины.

Среди регионов наибольший удельный вес семей, которые получали субсидии, в Сумской и Полтавской областях (62,6% и 61,4% соответственно), а наименьший - в Одесской и г. Киеве (15,9% и 25,5% соответственно). Среди домохозяйств, получающих субсидии, 35,1% составляют домохозяйства из одного человека, почти треть - из двух, остальные - из трех и больше человек.



