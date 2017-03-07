США гарантировали невозможность "сдачи" Украины
Источник: КорреспонденТ.net
07.03.2017
США дали четко понять, что никаких "разменов" Украины не может быть – она имеет фундаментальную важность для Америки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.
Также Климкин подчеркнул, что позиция Тиллерсона представляет позицию всего правительства США, включительно с президентом Дональдом Трампом.
"Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма", – добавил украинский министр.