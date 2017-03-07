США гарантировали невозможность "сдачи" Украины

Источник: КорреспонденТ.net

США дали четко понять, что никаких "разменов" Украины не может быть – она имеет фундаментальную важность для Америки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

"Мы говорили о контактах, и о том, каким образом мы будем взаимодействовать в ближайшем будущем в сфере противодействия российской агрессии. Очень четко прозвучал тезис, что не может быть, никоим образом, никаких формальных, неформальных, фантастических, мифологических разменов. Вопрос Украины никоим образом не будет решаться в контексте с другими вопросами. Вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов Америки", – отметил он.

Также Климкин подчеркнул, что позиция Тиллерсона представляет позицию всего правительства США, включительно с президентом Дональдом Трампом.

"Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма", – добавил украинский министр.