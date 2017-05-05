США готовы ударить по "зонам РФ" в Сирии - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Возглавляемая США коалиция будет наносить удары по "Исламскому государству" в любом месте Сирии, в том числе в зонах безопасности. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на представителя Пентагона.

В ответ на вопрос, готовы ли США прекратить полеты над зонами безопасности в Сирии, он ответил, что коалиция продолжит наносить удары.

"Коалиция продолжит наносить удары по (террористам - ред.) ИГ, где бы они не действовали, чтобы убедиться в том, что у них нет убежища", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли США прекратить полеты над зонами безопасности в Сирии.

В то же время в Пенгтагоне отметили, что продолжают "эффективно предупреждать инциденты при осуществлении операций коалиции".

Он добавил, что не будет вдаваться в детали относительного того, как именно проводится такая работа "в сложной и загруженной боевой обстановке в Сирии".