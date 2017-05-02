США хотят увеличить Украине помощь на безопасность

Источник: КорреспонденТ.net

В Конгрессе США представили закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год. Согласно документа, на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. Это на 27 млн больше, чем в 2016 году.

До конца бюджетного года США планируют выделить не менее $238 млн на военную помощь и политику безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США на странице в Facebook.

"Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн долл.), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн долл., по сравнению с 2016 годом)", - сказано в сообщении.

Выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы $350 млн, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которое должна состояться до 5 мая 2017 года, и в дальнейшем подписание президентом США.