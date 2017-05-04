США: Наши ценности - больше не условие для сотрудничества

Источник: КорреспонденТ.net

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что США не должны ставить условие сотрудничества с другими странами принятие "американских ценностей", передает AP.

Он пояснил, что США не смогут достичь целей в области политики национальной безопасности, если "будут ставить условие принятия американских ценностей".

"В некоторых обстоятельствах, если оговаривать наши усилия в сфере безопасности принятием наших ценностей, мы, очевидно, не достигнем наших целей. Это действительно создает препятствия для нашей способности продвигать наши интересы по безопасности, наши экономические интересы", - сказал Тиллерсон.

В то же время глава Госдепа подчеркнул, что сами США не будут отказываться от своих основных ценностей.

"Это не означает, что мы оставляем ценности на обочине. И это не значит, что мы не стремимся к свободе, человеческому достоинству и должному обращению с людьми по всему миру", - отметил ог.

По его словам, США должны и будут требовать от других стран предпринимать "определенные действия в отношении поведения с собственным народом", если они захотят сотрудничать с Соединенными Штатами.

Одновременно США будут выступать в поддержку своих ценностей, не используя их как рычаг".