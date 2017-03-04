США не урезали военный бюджет на помощь Украине, - Чалый

Источник: 112.ua

Законопроект Палаты представителей США, предусматривающий выделение Украине 150 млн долл. военной помощи, лишь часть из утвержденных ранее 350 млн общей помощи в бюджете Пентагона, а остальное будет выделено после 1 октября 2017 года. Такое разъяснение дал в пятницу в Вашингтоне посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.

"Существует бюджет 2017 года – действующий акт, в котором определено 350 млн долларов помощи (Украине, – ред.) в 2017 бюджетном году. Далее (в законодательном процессе США, – ред.) принимаются акты по имплементации этого решения. То, что рассматривается сейчас – это 150 млн долл., которые будут предоставляться до 1 октября текущего года", - отметил украинский дипломат.

Остальные средства из предусмотренных 350 млн, по его словам, будут поступать после 1 октября. "То есть, эти 350 млн (в оборонном бюджете США на поддержку Украины – ред.) остаются. Поэтому это – технический вопрос, здесь нет никаких изменений в подходах", - подчеркнул посол Украины.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что помимо помощи со стороны Пентагона, существует еще поддержка Украины по программам Государственного департамента США. Они так же могут расходоваться частями в течение нынешнего и следующего годов. В этой связи представитель Украины подчеркнул важность того, чтобы программы, которые обеспечиваются этими средствами, не замедлялись.

"Все цифры надо воспринимать через понимание процессов принятия решений в Соединенных Штатах. Что же касается этого случая, беспокойства у нас пока нет", - отметил украинский посол.

Напомним, комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 млн долл. на военные нужды. Об этом говорится в тексте документа.

Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также оборонительного оружия.

Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.