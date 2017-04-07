США о химатаке в Сирии: Россия и Иран тоже виновны

Источник: КорреспонденТ.net

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за химическую атаку в Идлибе лежит не только на правительстве Сирии, но и на Иране и России. Об этом она сказала во время заседания в Совбезе ООН.

"Правительственный режим в Сирии - не единственный, кто несет ответственность за химическую атаку. На правительстве Ирана также лежит большая ответственность, так как оно долго защищало сирийского диктатора", - заявила Хейли на заседании Совбеза ООН.

Она добавила, что "правительство России также несет существенную ответственность".

По ее словам, Россия и Иран не реагировали должным образом на преступления сирийского президента Башара Асада.

"Каждый раз, когда Асад переходил "красную черту", Россия его защищала его, а это укрепляло Асада, а укрепление Асада ведет к большему числу смертей", - добавила она.

Хейли заявила, что у Вашингтона было полное право на то, чтобы нанести ракетный удар по Сирии. Она подчеркнула, что США "готовы сделать больше", если в этом будет необходимость.

"Преступления Башара Асада против мирных граждан более не должны оставаться без ответа. Пришло время сказать, что этому нужно положить конец. Стоит не только говорить об этом, но и предпринимать определенные действия", - сказала Хейли.

Напомним, что президент России Владимир Путин прокомментировал атаку США в Сирии, заявив, что она является нарушением международного права.