США обещают помочь Израилю с новыми вооружениями

Источник: РБК-УКРАИНА

Министр обороны США Джеймс Мэттис планирует укреплять военное сотрудничество с Израилем, в том числе оказать помощь в приобретении нового оружия. Об этом Мэттис сообщил после встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, передает POLITICO. Мэттис напомнил о новой помощи Израилю в размере 30 миллиардов долларов, решение о которой было подписано в прошлом году администрацией Обамы. Мэттис заявил, что эта помощь "учредит наши долгосрочные обязательства".

По словам Мэттиса, эта помощь "позволит Израилю продолжать приобретать самые передовые военные технологии США", особенно в сфере противоракетной обороны. В ходе встречи с Мэтиссом Либерман назвал "осью зла" режим президента Башара Асада в Сирии, Северную Корею, Иран и "Хезболлу" в Ливане, однако дал понять, что Иран является наибольшей угрозой для безопасности Израиля. Либерман выразил надежду на то, что администрация Трампа продолжит оказывать давление на Иран.



