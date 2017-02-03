США объявили о пересмотре политики по Кубе

Источник: КорреспонденТ.net

В приоритете будет вопрос соблюдения прав человека.

США начали пересматривать политику в отношении Кубы, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы", - сказал Спайсер.

Он уточнил, что в приоритете будет вопрос соблюдения прав человека. При этом о результатах, по его словам, говорить пока рано.

В прошлом месяце ЕС и Куба договорились о нормализации отношений.

А ранее США смягчили санкции против Кубы.