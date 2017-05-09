США одобрили передачу оружия сирийским курдам

Источник: КорреспонденТ.net

США согласились предоставить оружие оппозиционному объединению курдов в Сирии для борьбі против боевиков Исламского государства. ОБ этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Пентагон.

Как сказала пресс-секретарь Министерства обороны США Дэйна Уайт, президент США Дональд Трамп еще в понедельник позволил министерству "снарядить курдскую часть Сирийских демократических сил" до уровня, необходимого для обеспечения определенной победы над ИГИЛ в городе Эр-Ракка в Сирии".

При этом пресс-секретарь добавила, что в Вашингтоне "понимают беспокойство нашего коалиционного партнера Турции", которая считает отряды сирийских курдов террористами.

"Мы хотим заверить народ и правительство Турции, что США стремятся предотвратить дополнительные угрозы безопасности и защитить нашего союзника в НАТО", - подчеркнула Уайт.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в середине мая.