США пообещали построить стену на границе с Мексикой в течение двух лет

Источник: 112.ua

Строительство стены на границе США с Мексикой будет выполнено к 2019 году, заявил секретарь американского министерства внутренней безопасности Джон Келли в интервью Fox News.

Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, а также ужесточении иммиграционной политики 25 января.

"Поначалу стена будет возведена на наиболее сложных участках. В ближайшие месяцы на места поступят необходимые конструкции. Работы должны быть закончены в течение двух лет", - заявил Келли.

По словам чиновника, проехавшего вдоль мексиканской границы, кроме усиления физической охраны, предусматривается использование специальных технологических датчиков. Министерство прорабатывает вопрос о финансировании строительных работ.

Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения об усилении безопасности США на границе и ужесточении иммиграционной политики. В частности, один из документов предусматривает возведение стены вдоль границы США с Мексикой общей протяженностью около 3,2 тыс. км.