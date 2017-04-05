США пообещали применить собственные меры к Асаду

Источник: КорреспонденТ.net

Вашингтон готов применить "собственные меры" по отношению к режиму президента Сирии Башара Асада, если Совет Безопасности ООН не примет решения.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила постпред США Никки Хейли, передает Hromadske.

"В случае неспособности Совбеза ООН выполнять свою обязанности, СоединенныеШтаты будут вынуждены прибегнуть к собственным мероприятий". При этом она неуточнила, что о каких именно мерах идет речь.

Также сообщается, что в ходе заседания США, Великобритания и Францияпредложили Совету Безопасности ООН принять резолюцию об осуждениихимического оружия в Сирии.

При этом Россия выступила против принятия документа, заявив, что "не видит в этомнеобходимости".

В свою очередь представитель Сирии заявил, что у армии его страны нет химического оружия.