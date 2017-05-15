США призвали Россию повлиять на Северную Корею

Источник: КорреспонденТ.net

США призвали Россию и Китай повлиять на Северную Корею через введение санкций. Об этом сказал на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер, пишут западные СМИ.

"Мы призываем все страны региона, в первую очередь Китай и Россию, сделать все возможное с позиции санкций для того, чтобы помочь в урегулировании ситуации и принести стабильность на Корейский полуостров", - сказал он.

По его словам, "нет сомнений в том, что Северная Корея продолжает угрожать союзникам США - Японии, Южной Корее, а также своим соседям, включая Китай и Россию".