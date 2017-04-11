США - России: Или сделка по Сирии, или изоляция

Источник: КорреспонденТ.net

Если Вашинтон не сможет достичь выгодной сделки с Москвой по Сирии, то Россия будет изолирована, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге.

"Но если мы не сможем заключить сделку, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, тогда мы не будем. В данном конкретном случае, никаких вопросов, что Россия будет изолирована", - цитирует его РИА Новости.

Спайсер заявил, что КНДР, Сирия и Иран являются "несостоявшимися государствами".

"Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России", - заявил он.

Сегодня также глава Госдепа США Рекс Тиллерсон поставил ультиматум России, заявив, что ей следует выбрать: либо партнерство с США, либо поддержка сирийского президента Башара Асада.

Впрочем, Москва заявила, что слова Тиллерсона - не ультиматум, а "игра мускулами".