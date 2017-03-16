США снова осудили оккупацию Крыма
Источник: КорреспонденТ.net
16.03.2017
В американском Госдепе заявили, что осуждают аннексию Крыма и сохранят соответствующие санкции против России.
Об этом заявил спикер ведомства Марк Торнер к третьей годовщине "референдума" в Крыму.
"США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине", - сказал он.
Дипломат отметил, что полуостров является частью Украины, "референдум" 16 марта 2014 года является незаконным, а волеизъявление жителей Крыма было несвободным.
Ранее Москва ответила на заявления США по Крыму. Тогда отмечалось, что отношения между США и РФ находятся в тупике.
Также напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает возвращения Крыма Украине.
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