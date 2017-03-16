США снова осудили оккупацию Крыма

Источник: КорреспонденТ.net

В американском Госдепе заявили, что осуждают аннексию Крыма и сохранят соответствующие санкции против России.

Об этом заявил спикер ведомства Марк Торнер к третьей годовщине "референдума" в Крыму.

"США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине", - сказал он.

Дипломат отметил, что полуостров является частью Украины, "референдум" 16 марта 2014 года является незаконным, а волеизъявление жителей Крыма было несвободным.

Ранее Москва ответила на заявления США по Крыму. Тогда отмечалось, что отношения между США и РФ находятся в тупике.

Также напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает возвращения Крыма Украине.