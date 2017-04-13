США впервые применили мощнейшую "мать всех бомб"

Источник: КорреспонденТ.net

Американские военные применили против террористов ИГ в Афганстане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43/B, которую называют в США "матерью всех бомб" (Mother Of All Bombs - MOAB).

GBU-43/B - фугасная авиационная бомба весом почти в десять тон. Создана в 2002-2003 году. В арсенале США всего 15 таких бомб. Одна единица в свое время была отправлена в Ирак, но так и не использовалась.

Об этом пишет CNN со ссылкой на четырех источников из Пентагона. Позже эту информацию подтвердили Independent и агентство Reuters, а также в Белом Доме на брифинге.

Бомбу сбросили с самолета MC-130 по позициям боевиков ИГ, которые укрываются "в тоннельных комплексах" в провинции Нангархар на востоке страны.

Отмечается, что это первый случай использования MOAB на поле боя. Сейчас военные проводят оценку разрушений.

В Белом Доме позже подтвердили применение GBU-43/B и заявили, что пытались не допустить жертв среди мирного населения.

"США предприняли все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди мирного населения и сопутствующие разрушения при проведении операции", - сказал представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге.