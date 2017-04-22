США вводят новые санкции против Ирана

Источник: КорреспонденТ.net

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении Ирана, накладывая новые меры на 13 индивидуальных лиц и 12 учреждений, связанных с программой баллистических ракет Тегерана, сообщает "Голос Америки".

Эти меры касаются также некоторых иностранных организаций. Санкции, в частности, направлены против иранских сетей поддержки в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые пытаются помочь Тегерану получить технологию и материалы для развития программы изготовления баллистических ракет.

Так, Министерство финансов заявило, что санкции также наложены на индивидуальных лиц и сети, сотрудничающие с элитными частями Иранской революционной гвардии Quds Force.

"Иран может сделать выбор. Мы будем положительно работать с Ираном, когда он будет придерживаться международных обязательств. Мы решительно выступили против дестабилизирующих мер со стороны Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон подверг 19 апреля резкой критике ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году.