США закрыли посольство в Анкаре из-за убийства посла РФ

Источник: РБК-УКРАИНА

Гражданам США рекомендуется воздержаться от посещения посольства до дальнейшего уведомления Власти США приняли решение временно закрыть посольство в Анкаре из-за убийства посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. Об этом говорится в сообщении в Twitter Совета по обеспечению безопасности объектов США за рубежом, который входит в состав Госдепартамента США. "Анкара, Турция - Отчет об убийстве российского посла в галерее возле посольства США. Гражданам США необходимо воздержаться от посещения посольства до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 19 декабря 2016 года, в Анкаре был застрелен посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов. Как оказалось, убийцей посла РФ в Анкаре был экс-сотрудник турецкой полиции, который был уволен в ходе расследования попытки переворота.



