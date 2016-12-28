США завтра объявят о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы, - CNN

Источник: РБК-УКРАИНА

США введут дополнительные санкции против России на дипломатическом уровне Администрация действующего президента США Барака Обамы завтра, 29 декабря 2016 года, объявит о новых санкциях против Российской Федерации за вмешательство в американские выборы, передает CNN со ссылкой на чиновников, осведомленных с планами правительства. Сообщается, что новые санкции расширят действующие ограничения, а также предпримутся меры на дипломатическом уровне, которые администрация Обамы называет пропорциональным ответом на российские кибератаки. Кроме того, ожидается, что США назовут людей, подозреваемых в связях с российской кампанией по дезинформации. По данным чиновников, правительство США планирует некоторые ранее не анонсированные действия. Также сообщается, что в начале января представят доклад с рассекреченными данными о кибератаках Китая в 2008 и 2012 года, а также России в ходе избирательной кампании этого года. Напомним, ранее в России пригрозили ответными мерами за расширение санкций США.



