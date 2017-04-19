США заявили о сближении позиций с Китаем по КНДР
Источник: КорреспонденТ.net
19.04.2017
В Белом Доме заявили о сближении позиций властей США и Китая по ситуации с Северной Кореей.
"Я думаю, это очень позитивный сигнал: видеть, что Китай продолжает сближаться с нами в попытках контролировать Северную Корею", - сказал представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге.
Он также дал положительную оценку тому, что китайская сторона играет все более важную роль в ситуации с урегулированием проблемы КНДР.
Ранее Китай заявлял, что в войне США и Северной Кореи не будет победителей.
Поделиться:
Гонконг построит огромный музей визуальной культурыПорошенко о решении Гаагского суда: Многообещающе
Записей не найдено.