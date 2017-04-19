США заявили о сближении позиций с Китаем по КНДР

Источник: КорреспонденТ.net

В Белом Доме заявили о сближении позиций властей США и Китая по ситуации с Северной Кореей.

"Я думаю, это очень позитивный сигнал: видеть, что Китай продолжает сближаться с нами в попытках контролировать Северную Корею", - сказал представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге.

Он также дал положительную оценку тому, что китайская сторона играет все более важную роль в ситуации с урегулированием проблемы КНДР.

Ранее Китай заявлял, что в войне США и Северной Кореи не будет победителей.