Стали известны имена кандидатов на должность руководителя Национального общественного телевидения

Источник: Українські новини

8 претендентов подали заявки на участие в конкурсе на должность председателя правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Об этом Українським Новинам сообщила председатель наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева

"Всего подано 8 заявок", - сообщила Лебедева.

Срок подачи заявок истек 16 марта в 17:00.

Решение о допуске подавших заявки лиц к участию в конкурсе набсовет рассчитывает принять 21 марта на открытом заседании.

До этого Лебедева не раскрывает имена претендентов.

Конкурс на должность председателя правления НОТУ должен быть проведен не позднее 13 апреля.

Точную дату конкурса назначит набсовет, исходя из количества поданных заявок и времени, необходимого для изучения и обсуждения заявок претендентов.

Согласно реестру Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), декларации в связи с участием в данном конкурсе подали экс-гендиректор Национальной телекомпании Зураб Аласания, сотрудник Первого национального, тележурналист Роман Выбрановский, сотрудник ТРК "Всемирная информационная служба", корреспондент Polsat Марек Сиерант, Александр Коваленко (человек с аналогичными ФИО ранее работал начальником управления по делам прессы и информации Запорожской обладминистрации), Юрий Дараган (человек с аналогичными ФИО ранее работал корреспондентом НТКУ в Сумской области) и сотрудник компании "Гравис-Кино" (телеканал "2+2") Александр Зорка (бывший руководитель програмной службы НТКУ).

О своей подаче заявки на участие в конкурсе Українським Новинам сообщил продюсер и режиссер-постановщик Александр Зирин.

Также, по данным информированного источника, заявку на участие подал председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Олег Наливайко.