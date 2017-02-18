Стали известны имена всех финалистов отбора на "Евровидение-2017"

Источник: Українські новини

Cостоялся последний полуфинал национального отбора на "Евровидение"- 2017.

После голосования судей фаворитами были O.Torvald с 7 баллами и KADNAY с 8 баллами, а MELOVIN получил 5 баллов.

При этом оценка зрителей была в приоритете. В этот вечер было зафиксировано 132 тысячи голосов. В итоге MELOVIN получил наивысшую оценку от зрителей в 8 баллов и набрал 13 баллов. В сумме KADNAY также набрал 13 баллов, но поскольку голоса зрителей решающие, вторым стал все-таки MELOVIN.

Группа O.Torvald в итоге получила 14 баллов.

Таким образом, в финале национального отбора выступят: TAYANNA, группа "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald и Melovin.