Стало известно имя музыкального продюсера "Евровидения-2017"

Источник: Українські новини

Кристер Бьоркман стал продюсером конкурсной части "Евровидения-2017". Об этом сообщает UA:Перший.

Бйоркман был продюсером конкурсной части шоу "Евровидение-2013" в Мальме, а также занимался "Евровидением-2016" в Стокгольме. Он известен и тем, что смог превратить национальный отбор Швеции – Melodifestivalen, в крупнейшее телевизионное шоу года.

На "Евровидении-2017" Кристер Бьоркман будет отвечать за подготовку внешнего вида каждого конкурсного номера шоу.

"Я очень рад снова работать для лучшего музыкального события мира и с нетерпением жду на сотрудничество с командой UA:Первый. Уверен, вместе мы сделаем действительно лучшее шоу", – рассказал Кристер Бьоркман.