Стало известно, когда в Украину вернется тепло

Источник: Українські новини

В Украину с 21 марта постепенно начнет возвращаться тепло. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"С 21 марта постепенно к нам начнет поступать теплый воздух. Первыми его будут принимать жители западной части Украины. 22 марта уже практически везде будет тепло, - написала она.

Кроме того, она сообщила, что 23 марта почти везде +10+18 градусов, за исключением крайнего востока Украины.

"Так что уже вываливайтесь сегодня на диванах, уделите время семье, кручению котлет на неделю, пополните личным уютом прибыли кафе и клубов, позвоните старшим родственникам или знакомым, которым в такую переменчивую погоду может не здоровиться, а они не хотят вас беспокоить, не забудьте вдвойне покормить кота, потому что его организм подумал, что опять какая-то зима, словом, делайте, что душе комфортно. А уже на неделе будем немного прорастать на улицах и в парках, потому что - потеплеет", - посоветовала Диденко.