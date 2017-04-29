Стивен Хокинг предупредил об опасности искусственного интеллекта

Источник: КорреспонденТ.net

Известный британский ученый и популяризатор науки Стивен Хокинг предупредил об опасности для человечества, которую несет искусственный интеллект.

Об этом ученый заявил в ходе видеоконференции в Пекине, состоявшейся в рамках ежегодной Глобальной конференции мобильного интернета, пишет South China Morning Post.

По словам Хокинга, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным. В то же время ученый отметил, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире.

Также Хокинг добавил, что искусственный интеллект сможет перестраивать себя гораздо быстрее, чем люди, которые ограничены медленной биологической эволюцией. Поэтому людям будет все сложнее конкурировать с искуственным интеллектом.

"Я считаю, что нет никакой разницы между тем, что может быть достигнуто за счет биологического мозга и что может быть достигнуто с помощью компьютера. Мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что будущее развитие искусственного интеллекта принесет пользу нам и нашей окружающей среде", - заявил Хокинг.