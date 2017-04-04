Суд арестовал имущество Януковича в Межигорье

Источник: КорреспонденТ.net

Печерский районный суд Киева арестовал дом "Хонка", расположенный в бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича Межигорье. Полный перечень арестованного значится в постановлении суда от 24 марта.

Так, решением суда запрещено отчуждать, распоряжаться и пользоваться имуществом дома.

В списке арестованных вещей – унитазы, писсуары и раковины фирмы Villeroy&Boch, душевая система золотого цвета Gessi, массажные кресла Inada, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, телефоны, люстры, торшеры, ковры, предметы мебели, несколько десятков картин, керамические и металлические статуэтки. В том числе - портрет "Люба Полежай".

Кроме того, суд арестовал более 500 книг, бильярдный стол и бильярдные принадлежности, белый цифровой рояль Roland и другие вещи.